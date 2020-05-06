Nihat Özdemir, liglerin başlama tarihini açıkladı!

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"Etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek olduk. Tedbirler vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

1.5 ay gibi zaman geçti. Gerekli tüm adımları attık. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadele ediyoruz. Devletimizin kararlarını harfiyen uyuyoruz. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri için protokol hazırlandı. En sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması için çaba sarf ettik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Spor Bakanımız ile toplantılar yaptık. Kulüp başkanlarının fikirlerini aldık. Bilim Kurulu istişare yaptık.

En son Bakanımız Sayın Koca ile görüştük. Sayın Koca zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurup yol haritasını çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolar bulunmakla birlikte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

"Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız"

İnşallah ligleri en güzel biçimde Temmuz ayında tamamlamak istiyoruz. Ve Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliğe yapacağız. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum."