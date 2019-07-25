"NİYETİMİZ MARAŞ'IN TÜRK İRADESİNDE AÇILMASI"

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta ekiplerin envanter çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, “Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz, Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, olağan görüşme çerçevesinde bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile güzel bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs konusundan başlayarak, Türkiye ile imzalanan Ekonomik İşbirliği Protokolü’ne kadar birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

“İki en üst makamın memleket meselelerini değerlendirmesi oldukça faydalı” diyen Tatar 2 hafta sonra yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KKTC’NİN EKONOMİK YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, HALKIMIZA DAHA FAZLA UMUT VEREBİLMEK”

“KKTC yoluna devam ediyor. 20 Temmuzu hep birlikte kutladık. Barış Harekâtının 45’inci yıldönümünde gelinen aşamada Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi: Bizim için önemli olan KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek” diyen Tatar, halkın refahı ve esenliği için içerideki sıkıntıları aşarak halka daha müreffeh bir yaşam verebilmenin önemine işaret etti.

“Evet, Kıbrıs görüşmeleri bir noktada başlayabilir ama Rum tarafının tutumu bellidir” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eylül’de New York’ta olacağını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı aradığını ve görüşmede çeşitli değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Tatar, “Benim anladığım, hemen ciddi anlamda bir görüşme noktasında olunmadığıdır” ifadelerini kullandı.

9 Ağustos’ta liderlerin bir araya geleceğini anımsatan Tatar, “Esas itibariyle bize düşen KKTC’yi daha iyi yönetmek, bazı yapısal reformlarla KKTC ekonomisini daha etkili daha verimli daha üretken noktaya getirmek için çalışmaktır” dedi.

“NİYETİMİZ MARAŞ’IN TÜRK İDARESİNDE AÇILMASI”

Tatar Kapalı Maraş’la ilgili çalışmalar hakkında bir soru üzerine ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, çalışmaların sadece oradaki yıkık ve harap binaların sayımını içermediğini, tapularla, belgelerle, vakıf malları da dahil olmak üzere oradaki tüm mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınması için çalışıldığını kaydetti.

Bu çalışmaların daha önce de yapıldığını ancak şu anda gerek Vakıflar İdaresi gerek Ankara dahil diğer merkezler üzerinden daha fazla belgeye ulaşıldığını kaydeden Tatar, bu çalışmaların büyük yankı uyandırdığını belirtti.

“Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar da atılacaktır” diyen Tatar “Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLER DE OLDU AMA BUNLAR KKTC’NİN GERÇEKLERİDİR”

Türkiye ile imzalanan mali protokol konusundaki bir soru üzerine Tatar, dünkü basın toplantısında protokol konusundaki ayrıntıları paylaştıklarını anımsattı.

“Eleştiriler de oldu ama bunlar KKTC’nin gerçekleridir” diyen Tatar bunun daha önce imzalanan protokollerden ya da önceki hükümetin tartıştığı protokolden çok da farklı olmadığını kaydetti.

“2019 kısa dönemli bir anlaşmadır. 2016-18 dönem protokolü bittiği ve 2020-22 anlaşması hazır olmadığından 2019 için kısa dönemli bir anlaşma zaruriydi yoksa 750 milyon TL’nin akışı mümkün olmazdı” diyen Tatar 2020-22 için nasıl bir anlaşma ortaya çıkacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Tatar bütçe için Bütçe Dairesi’nde çalışmaların da başladığını dile getirdi.