Nostradamus kehanetleri iş başında... Yüzlerce yıl önce Kraliçe’nin ölüm tarihini bilmişti! İngiltere tahtına dair ilginç kehanet...

Fransız astrolog Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulundu. 2022 yılı içinde bir kral ya da kraliçenin beklenmedik bir şekilde öleceğini ifade eden Michel de Nostradame, Kraliyet Ailesinin geleceğine dair ilginç bir kehanette bulundu.

İnsanlık tarihine ilişkin olarak yüzlerce yıl öncesinde yazdığı öngörüleriyle dikkatleri üzerine çeken Nostradamus’un Kraliyet Ailesine dair öngörüsü dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2022 yılında hayatını gözlerini yumacağını söyleyen kahin Kraliçe’nin ölüm tarihini önceden bilmişti. Ancak Nostradamus’un kehanetleri bununla da sınırlı kalmadı. Çünkü 16. yüzyıl astroloji konusunda uzaman bir yazar olan Mario Reading, Nostradamus’un 932 satırlık şiirlerini yeniden yorumlayarak İngiltere tahtında beklenmedik bir gelişmeye işaret etti.

“KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR KİŞİ KRAL OLACAK”

Nostradamus’un kehanetlerinin en dikkat çeken kısmı ise Galler Prensi Charles’in İngiltere Kralı olmasına ilişkin. Çünkü Kral Charles’ın saltanatının uzun sürmeyeceğini işaret eden kehanet kimsenin beklemediği bir kişinin kral olacağını söylüyor. Yazar Mario Reading, “Kehanet, 2. Elizabeth’in 2022 yılında yaklaşık 96 yaşında annesinin yaşam süresinden 5 yıl daha kısa bir zamanda öleceğini içeriyor. Prens Charles, tahtı devraldığında 2022'de yetmiş dört yaşında olacak, ancak Galler Prensesi Diana'dan boşandıktan sonra İngiliz nüfusunun belirli bir kısmı tarafından kendisine yöneltilen kırgınlıklar hala devam ediyor. Bunu Kral Charles’in Prens William’ın lehine tahttan çekilemeye zorlanması olarak yorumlayabiliriz. Ancak ertesi yıl yayınlanan kitabın ikinci revizyonunda bir başka kehanet gündem geliyor. Bu da ‘kral olmayı asla beklenmeyen bir adam yerini alacak’ sözleri. Kimse onu beklemiyor ama Prens Harry’i İngiltere Kralı olarak göreceğiz” dedi.

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