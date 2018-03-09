O an şoka girdim!
O an şoka girdim!
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Seda'nın "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözlerine canlı yayında ses çıkarmayan Ece Gürsel, daha sonra bir konuştu pir konuştu. Gürsel, "O an şoka girdim." dedi.
Seda Sayan'ın programına çıkan Ece Gürsel, sperm bankasından çocuk sahibi olma fikrine sıcak baktığını söylemişti. Bunun üzerine Seda, canlı yayında "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" diyerek tartışmaları başlattı. Ece Gürsel, programda sussa da sonra yaptığı açıklamalarda Kadırgalı'yı yaylım ateşine tuttu.
"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Programda yaşananlar hakkında konuşan Gürsel, "Biliyorsunuz aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum ve yeni bir oyunum çıkıyor ve ben de oyunumu konuşmak ve tanıtmak için gittiğim programda böylesine yersiz ve gereksiz muhabbetlerin arasında kaldığım için, en başta sevenlerimden canı gönülden özür diliyorum" dedi.
"O ANDA ŞOKA GİRDİM"
Ünlü manken, "Program esnasında bana bir soru soruldu. 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?' diye. Ben de 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum' dediğim sırada Seda Hanım son derece talihsiz, son derece yanlış bir yorumda bulundu. O anda ben şoka girdim zaten ve konuyu kapatmaya çalıştım fakat onu susturabilmek ne haddime. Konuştukça konuştu ve olaylar buralara kadar geldi" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Ece Gürsel, sperm bankası, Seda Sayan, inşaat işçileri
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