Seda'nın "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözlerine canlı yayında ses çıkarmayan Ece Gürsel, daha sonra bir konuştu pir konuştu. Gürsel, "O an şoka girdim." dedi.

Seda Sayan'ın programına çıkan Ece Gürsel, sperm bankasından çocuk sahibi olma fikrine sıcak baktığını söylemişti. Bunun üzerine Seda, canlı yayında "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" diyerek tartışmaları başlattı. Ece Gürsel, programda sussa da sonra yaptığı açıklamalarda Kadırgalı'yı yaylım ateşine tuttu.

"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Programda yaşananlar hakkında konuşan Gürsel, "Biliyorsunuz aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum ve yeni bir oyunum çıkıyor ve ben de oyunumu konuşmak ve tanıtmak için gittiğim programda böylesine yersiz ve gereksiz muhabbetlerin arasında kaldığım için, en başta sevenlerimden canı gönülden özür diliyorum" dedi.

"O ANDA ŞOKA GİRDİM"