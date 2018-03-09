Survivor'da şok sakatlık!

TV8'in reyting rekortmeni yarışması 'Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek bölümünün tanıtımı yayınlandı.

All Star'a karşı üst üste 10 oyun kaybeden ve dokunulmazlık mağlubiyetleri sonucu şu ana kadar 3 arkadaşlarına veda etmek zorunda kalan gönüllüler takımı, şok üstüne şok yaşıyor.

'Survivor 2018'in bu akşam saat 200:00'de başlayacak yeni bölümü, şoke eden bir sakatlığa sahne oluyor. Tanıtımı izleyen Survivor hayranları, yarışmacının sağlık durumunu merak ediyor.

Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden Melih Özkaya, oyun sırasında belinden sakatlık geçiriyor. Acılar içinde kalan yarışmacının, Doktor Metin Kuş gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor.