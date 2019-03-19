O dizinin başrol oyuncuları belli oldu!
O dizinin başrol oyuncuları belli oldu!
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Kanal D'nin "Kötü Kız" kod adlı dizisinin başrol oyuncuları belli oldu.
Senaryosunu Rüya İşçileri ekibinden Barış Erdoğan ile İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizide başrolleri Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşacak.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturacak. Cast çalışmaları devam eden dizide iftira atmak zorunda kaldığı Kerem'le evlenen Zeynep Yılmaz adlı genç kızın yaşadığı renkli olaylar ekrana taşınacak.
Kötü Kız" dizisinin haziran ayında yayında olması planlanıyor
Etiketler : Kanal D, Kötü Kız, dizi, oyuncu, Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk
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