Eşini Kaybeden Demet Akbağ'dan Duygusal Mesaj!

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında eşi Zafer Çika'yı kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla acısını paylaşanlara teşekkür etti.

Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz hafta bir trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akbağ paylaşımda acısını paylaşan herkese teşekkür etti.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Usta oyunu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir'e defnedildi. Demet Akbağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.