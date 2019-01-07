O fotoğrafları silmeyeceğim!

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti

Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık ilişkisi geçen aylarda sürpriz şekilde sona eren Berrak Tüzünataç'tan ilginç çıkış…

Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç'la ayrıldıktan sonra gönlünü geçen aylarda Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Önceki gün Caddebostan'da el ele yürüdükleri iddia edilen ikiliden Birkan Sokullu, gazetecilerin "Dilan Çiçek Deniz'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna kafa sallayarak da aşkı onaylamıştı.

İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.

Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hala sosyal medya hesabında tutan ve Birkan Sokullu'yu takibe devam eden Berrak Tüzünataç'ı takipçileri "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye eleştirdi.

Bunun üzerine oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim.

Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"