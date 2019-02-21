"O mesajı Berkay'la birlikte attık"

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı doğum gününde şarkıcı Berkay Şahin ve sunucu Ece Erken'in samimi görüntüleri için müstehcen bir tweet atmıştı. Işıksaçan, telefonla bağlandığı Kanal D'deki '2. Sayfa' programında ise o tweeti Berkay'la birlikte yazdıklarını söyledi.

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı doğum gününde şarkıcı Berkay Şahin ve sunucu Ece Erken'i sarmaş dolaş gördüğü anda Twitter hesabından "Büyük kepazelik devam ediyor sunucu E ve şarkıcı B utanmasalar mekanda h..vet olacak" diye tweet attı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla ve olay büyüyünce Işıksaçan, attığı tweeti sildi.

Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işıksaçan, söz konusu tweeti Berkay'la birlikte attıklarını söyledi.

Ece Erken ve Berkay Şahin'in samimi hallerini tweet atarak duyuran gazeteci Tayyar Işıksaçan, '2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak şöyle konuştu:

"Mesajı atan benim zaten. Olay sonrasında tatsız bir yere geldiği ben kaldırdım. Biz o mesajı Berkay'la birlikte eğlenmek için attık. Onları gördüğümde 'sizin bu halinizi gören dedikodu çıkarır' diye ben dedim zaten. Berkay'ın kırgınlığı falan yok dün yüz kere konuştuk. Popüler insanlar böyle ortamda çok dikkatli olmalı."

Berkay dün eşiyle video paylaşıp iddiaya şu sözlerle ateş püskürdü: "Ece, 20 yıllık arkadaşım. Onunla konuşmam gereken konular vardı. Sadece kulak kulağa konuştuk. Biz iyiyiz. Bizi bir salın."

Öte yandan 4 aylık hamile olan Özlem Hanım da "O kadar komiksiniz ki oturup gülüyorum. Merak etmeyin hamileliğimi etkileyecek bir durum yok. Yalanlara inanmayın" deyip eşine destek çıktı..

Hakkındaki şok iddiayı öğrenen Ece Erken de küplere bindi. Açıklama yapan sunucu, "Birilerini aklamak için birilerini yalan haberlerle harcamaya çalışmayın harcanırsınız. 20 yıllık arkadaşım Berkay'la Reynmen'in şarkısının tıklanmalarını konuşuyorduk. Çok fazla müzik olduğu için kulağıma eğildi" diyerek kendini savundu.