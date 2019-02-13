O YOL ÇÖKTÜ!
Sürücülerin dikkatine!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Mehmetçik – Sazlıköy anayolu son yaşanan yağışlardan dolayı yer yer meydana gelen çökmeler sebebi ile trafik akışına kapatılmıştır.
Ulaşım; Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele – Dipkarpaz anayolu güzergahından verilmektedir
Etiketler : Mehmetçik – Sazlıköy anayolu, aşırı yağış, çökme
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