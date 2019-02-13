O YOL ÇÖKTÜ!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Mehmetçik – Sazlıköy anayolu son yaşanan yağışlardan dolayı yer yer meydana gelen çökmeler sebebi ile trafik akışına kapatılmıştır.

Ulaşım; Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele – Dipkarpaz anayolu güzergahından verilmektedir