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O YOL ÇÖKTÜ!

O YOL ÇÖKTÜ!

Sürücülerin dikkatine!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Mehmetçik – Sazlıköy anayolu son yaşanan yağışlardan dolayı yer yer meydana gelen çökmeler sebebi ile trafik akışına kapatılmıştır.

Ulaşım; Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu veya İskele – Dipkarpaz anayolu güzergahından verilmektedir

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