O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir ana caddelerinde öz kaynakları ile asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yarın akşamından itibaren asfaltlama çalışmalarına başlanacağı bildirildi. LTB’den yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların 20.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi. Çalışma sürecinde sürücülerin, trafik ikaz ve yönlendirme levhalarını takip etmeleri istendi.



