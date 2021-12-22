Öğle yemeğinde 'Ejderha' buldu! 7...

Avusturalya’da ilginç gerçek gün yüzüne çıkarıldı. Dinozordan çok ejderhaya benzeyen bu varlık, tarihe ışık tutabilecek cinsten. İşte tek bir kanadı 7 metre büyüklüğünde olan bu canlının ardındaki sır...

Derleyen: Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr

- Avustralya’da bilinen en büyük uçan sürüngen olan teruzor fosili bulundu. Uzmanlar bu canlının yeni bir tür olduğunu tespit etti. Bilimsel adı ‘thapunngaka shawi’ olan bu dinozoru diğerlerinden farklı kılan ne?

2011 YILINDA BELEDİYE ÇALIŞANI BULDU

Teruzor ilk olarak 2011 yılında kuzeybatı Queensland’deki Richmond yakınlarındaki Wanamara bölgesinde, fosilleri arayan bir belediye çalışanı tarafından bulundu.

Belediye çalışanı, öğle yemeği yediği sırada olağanüstü bir şekilde fosile rastladı. Len Shaw isimli çalışan, fosilin çenesinde bulunan diş kökü yuvalarını fark ettiğinde bunu hemen yakınlardaki bir yerel müzeye bildirdi. 2011 yılında bulunan bu teruzor o günden beri araştırılıyor.

EJDERHAYA EN YAKIN CANLI

Bulunan bu fosil yeni bir tür olarak tanımlandı. Queensland bölgesinin dışında herhangi bir akrabasının olduğu düşünülmüyor.

Tahmini olarak 7 metrelik kanat açıklığı, 40 keskin dişi ve çenesinin altında dairesel ibiği olduğunu söyleniyor.

105 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADI

105 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bu teruzor, Avustralya kıtasında bilinen en büyük uçan sürüngen olarak tanımlandı.

Queensland Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Tim Richards, örneği tanımlamak için UQ’nun Biyolojik Bilimler Okulu’ndaki Dinozor Laboratuvarı’ndan bir araştırma ekibine liderlik etti.

KAFATASI 1 METRE, KUYRUĞU İSE YOK

Tim Richards, araştırmacıların bir parça çene kemiğini diğer teruzor fosilleriyle karşılaştırmaları sonucunda bulunan özelliklerin tamamen yeni bir tür olduğunu işaret ettiğini söyledi.

Araştırmacılara göre teruzor sivri bir buruna, orantılı olarak uzun kanatlara, kısa arka bacaklara ve bir metre uzunluğunda bir kafatasına sahip. Bedeni hafif bir tüyle kaplı ve kuyruğu da yok.

'ETÇİL OLABİLİR'

Tim Richards teruzor için, "Brokoli yemek için doğmamıştı. Korkunç bir görünümü olmalıydı. Kanat açıklığı bir planörden sadece birkaç metre daha kısa. Morfolojisi, büyük olasılıkla etçil bir yaşam tarzına uyum sağlamıştı. Dişleri muhtemelen daha çok kaygan balıkları tutmak için tasarlanmıştı"dedi.

DİNOZORLARLA BİRLİKTE YAŞADILAR AMA...

Tim Richards’ın doktora danışmanı olan Steve Salisbury, bu keşfin çok önemli olduğunu vurguladı. Dinozorlardan farklı olan teruzorların, Kretase Döneminin sonunda soyunun tükendiği ve yaşayan akrabaları olmadığı belirtiliyor.

Salisbury, "Soyları tükendiğinden beri onların bir benzeri yok. Bu durum yeni teruzor fosilleri bulmayı heyecanlı hâle getiriyor çünkü onları yalnızca mevcut fosiller kadar biliyoruz. Dinozorlarla birlikte yaşadılar ve dinozorlarla akraba bir grup sürüngen. Ancak dinozor değiller. Bir kuş ya da yarasa gibi uçuyorlar ama onlardan biri de değiller. Şuna benzediğini söyleyebiliriz: Bir ejderha, tüylü bir ejderha" dedi.

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