İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek 2022 için korkunç tahminlerini sıraladı

İngiliz Ulusal hava durumu servisi Met Office tarafından 2022 yılı için korkunç tahminler sıralandı. Ulusal hava durumu servisi, gelecek yıl sıcaklıkların 1,09 santigrat derece üzerinde seyredeceğini belirterek, tarımsal verimin azalacağını ve sıcaklık kaynaklı hastalıkların artacağını belirtti.

2022 yılına sayılı günler kala, gelecek yıla ilişkin raporlar da paylaşılmaya başlandı. İngiliz Ulusal hava durumu servisi Met Office tarafından paylaşılan rapor ise kısa sürede gündeme oturdu.

SICAKLIK 1,09 SANTİGRAT DERECE ARTACAK

Met Office tarafından yapılan araştırmada, gelecek yıl sıcaklıkların endüstri öncesi ortalamalarının 1,09 santigrat derece üzerinde olacağı belirtildi.

SERA GAZLARI DÜNYAYI ISITIYOR

Met Office'in uzun vadeli tahmin başkanı Adam Scaife, tahmin sonuçlarının sera gazlarının dünyayı artan bir oranda ısıttığını gösterdiğini vurguladı. Tahmin, küresel iklimin "temel itici güçlerine" dayalı olarak hesaplanıyor, ancak iklimi soğutan büyük volkanik patlamalar gibi beklenmeyen olayları içermiyor.

SICAKLIĞA BAĞLI HASTALIKLAR ARTACAK

Bloomberg ise, bu değişikliğin küresel mahsul veriminin yaklaşık yüzde 30 düşmesine ve gıda talebinin hızla artmasına neden olabileceğinin altını çizdi. İngiliz kalp ve akciğer nakli cerrahı Bill Frist, daha aşırı ve değişken sıcaklıkların insan sağlığını da doğrudan etkilediğini, felç ve miyokard enfarktüsünden ölüm oranını artırdığını söyledi.

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