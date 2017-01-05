OĞLU DİKİŞ MAKİNESİNİN YANINDAN AYRILMIYORDU

12 yaşındaki Campbell Remess, Avustralya’nın Hobart şehrinde yaşıyor. Küçük yaştaki çocuğun altın gibi kalbi var.

Yaşıtları bahçede arkadaşlarıyla veya oyuncaklarıyla oynarken, Campbell her gün dikiş makinesiyle vakit geçiriyor.

12 yaşındaki çocuk bir şekilde öğrendiği yöntemle yoksul çocuklara ve çocuk hastanesinde yatanlara oyuncak ayı hazırlıyor.

Son üç yıldır Campbell yaptığı oyuncak ayılarla gülümseye ihtiyacı olan çocukların yüreğini ısıtıyor.

Şimdi bütün dünya Campbell’ın projesinden haberdar. Sosyal medya küçük çocuğun yıllardır yapmakta olduğu iyiliği konuşuyor.

Fikir Campbell’ın aklına 9 yaşında geldi. Yılbaşı yaklaşırken annesine, hediye alamayan çocuklara hediye vermek istediğini söyledi. Annesi de bunun çok pahalıya mal olacağını söyledi. Ancak Campbell vazgeçmedi. Hediyelerini kendi hazırlamaya karar verdi.

Tek sorun vardı. Campbell oyuncak ayıların nasıl hazırlandığını bilmiyordu.

Kararlı çocuk dikiş makinesiyle oyuncak ayı hazırlamayı öğrenmeye koyuldu. Oyuncak ayının parçalarını hazırlamak günler ve bu parçaları dikmek ise küçük çocuğun beş saatini alıyordu. En güzeli de her şeyi anne ve babasının yardımı bile olmadan tek başına yapıyor olmasıydı.

Üç yıl boyunca Campbell hasta çocuklara oyuncak ayı yollamaya devam etti. Paris ve Brüksel’de meydana gelen terörizm olayları sonrasında da olay mağduru ailelerin çocuklarına da oyuncak ayı yollamayı ihmal etmedi.

Yüzlerce çocuk Campbell sayesinde yüzlerini gülümsetecek hediyeler aldı. Campbell oyuncak ayı hazırlamanın zor olmasına rağmen yaptığı işe neden devam ettiğini, “Eğer iyi biriyseniz ve içinizde kötülük yoksa dünyayı değiştirebilirsiniz” şeklinde açıkladı.