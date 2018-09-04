"Oğlum ağlayarak beni aradı"

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Murat Başoğlu: “Haberleri 14 yaşındaki oğlum Bodrum’da okumuş. Ağlayarak aradı. Nişantaşı’nda yemekteydim. Ben intiharlık bir şey yapmadım.”

Sunucu Murat Başoğlu’nun geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Dün Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Ama iddiayı yalanladı. Murat Başoğlu, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin'e: “Haberi okuduğum sırada Nişantaşı’nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum’da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum” dedi.

NE HAKLARI VAR?’