"Oğlum ağlayarak beni aradı"
İntihar girişimi!
Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Murat Başoğlu: “Haberleri 14 yaşındaki oğlum Bodrum’da okumuş. Ağlayarak aradı. Nişantaşı’nda yemekteydim. Ben intiharlık bir şey yapmadım.”
Sunucu Murat Başoğlu’nun geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Dün Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Ama iddiayı yalanladı. Murat Başoğlu, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin'e: “Haberi okuduğum sırada Nişantaşı’nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum’da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum” dedi.
NE HAKLARI VAR?’
Murat Başoğlu şöyle konuştu: “Oğluma, canıma bunu yapmaya, hüngür hüngür ağlatmaya ne hakları var. Ben intihar edecek hiçbir şey yapmadım. İntiharı düşünseydim 1 yıl boyunca hakkımda yapılan haberler yüzünden ederdim. Bu öldürme operasyonu. Ama başaramayacaklar. Kirli eller beni FETÖ’cü de yaptı, kaçak da. Ben hiçbiri değilim.” Eşi Hande Bermek ile aynı evde yaşamaya devam eden Murat Başoğlu’nun yurt dışı yasağı sürüyor.
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