ÖĞRENCİ YURDUNDA FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Dün saat 00:10 sıralarında Novel Öğrenci Yurdunda, 22 yaşındaki Guriya İçel’in kaldığı 403 numaralı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda yangın çıktı.

Eşyalar zarar gördü

403 numaralı odayı bir anda saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sonucunda oda kısmen yanarken, bazı eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Söz konusu odaya kısa süre önce taşındığı öğrenilen İçel ise, kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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