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  3. Oğuz: Yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor
Oğuz: Yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor

Oğuz: Yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor

Oğuz: Yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını  kaydederek, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye  devam edeceğini belirtti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile  yangın aparatı takılan  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi  durumunda müdahale için  hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

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