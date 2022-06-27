Oğuz: Yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını kaydederek, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye devam edeceğini belirtti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile yangın aparatı takılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi durumunda müdahale için hazır vaziyette beklediğini kaydetti.