Okan Bayülgen; 'öldüm sandım'

'Kendimi TT'de görünce öldüm sandım'

Okan Bayülgen'in, yeni sezonda FOX TV'de talk şov yapacağı veya bir yarışmanın sunuculuğunu yapacağı iddia edildi. 53 yaşındaki şovmenin sevenlerini heyecanlandıran bu haberin ardından Bayülgen'den ilginç bir açıklama geldi.

Kendine has üslubuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okan Bayülgen, "Kendimi TT de görünce öldüm sandım" ifadelerini kullandı.

Son dönemde ekranlardan uzak kalan ünlü şovmen, Bodrum’daki sanat kulübüyle ilgileniyor.