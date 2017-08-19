Ünlü şarkıcı 250 milyon takipçisine veda etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift flaş bir kararla sosyal medya hesaplarını kapattı. Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarındaki toplam 250 milyon kullanıcısına tek bir açıklama yapmadan veda eden Swift tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta cinsel tacize maruz kaldığına dair bir mahkemeye çıkan ve haklı bulunan Swift’in bu hamlesi hayranları tarafından, “Yeni albüm geliyor” dedikodularını beraberinde getirdi. Bazı hayranları son albümünü 2014’te çıkaran Swift’in hacklendiğini öne sürerken bazıları da Swift’in dava sonrasında depresyona girdiğini iddia etti.