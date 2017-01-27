OKUBE’NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa polisi, önceki gece, Çanakkale Bölgesi’nde sokak ortasında Nijeryalı iki grup arasında çıkan tartışmada Chibuzor Okube’yi ağır yaralayan iki kişiyi tutukladı.

Meseleyle ilgili gözaltına alınan üniversite öğrencisi Michael Ebuka Nnebe ve Mousa İdris dün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine tahkikat amaçlı birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Öte yandan, bölgede artarda meydana gelen olayların önüne geçebilmek ve kavgaya karışan diğer şahısları bulabilmek için yoğun çaba harcayan polis, başına sert bir cisimle vurulup ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Chibuzor Okube’nin şuurunun kapalı olup hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

“Aranan şahıslar var”

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikat memuru olan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Halil Metin’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Halil Metin, zanlıların, “ağır yaralama” suçundan methaldar olduğunu belirttikten sonra, 25 Ocak 2017’de saat 22.00’de meydana gelen olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Halil Metin, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından, umumi bir yer olan Çanakkale Göledi yakınlarındaki şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okube’nin kafasına sert bir cisimle vurulup ağır yaralandığını söyledi.

Aldığı ihbar ışığında, aynı gece, meseleyle bağlantısı olan zanlı Michael Ebuka Nnebe’yi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, zanlı Mousa İdris’i de olay yerinde tespit edip derdest emri gereği tutukladığını anlatan tanık polis, olay yerinde inceleme yapıldığından söz etti.

İki aracın hasara uğratıldığı kanlı mahalde bir küçük demir balta ile demir borunun bulunarak zapt edildiğini

kaydeden Metin, meseleyle ilgili başlattığı tahkikatın henüz yeni olduğunu, aranan şahısların bulunduğunu ve alması gereken birçok ifade ile incelemesi gereken kamera kaydı bulunduğunu belirttikten sonra gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılabilmesi için süre talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurundaki şahadet ışığında, bir suçun işlendiğine ve zanlıların konu suçu işlediğine dair makul şüphe olduğuna bulgu yaptıktan sonra, aranan şahısların olduğuna dikkat çekti ve yeni başlayan tahkikatın selameti açısından zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Yargıç ayrıca, zanlı Michael Ebuka Nnebe’nin doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de emir verdi.

Kıbrıs