İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler bugün dağıtıldı.

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor.

Ülke genelinde okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen de görev yapıyor.

BRT