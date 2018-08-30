Olay Set Başladı!

Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Ş.’yi sette taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin yeni sezon çekimleri Cihangir’de başladı.

Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Ş.’yi sette taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin yeni sezon çekimleri Cihangir’de başladı. Bulut sahnesi olmadığı için sette yer almazken Eda Ece, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ece takipsizlikle sonuçlanan taciz iddiası için şunları söyledi: “Erkek düşmanı olarak konuşmuyoruz. Bir kadın olarak empati yapabiliyorum. Bir kadının ‘Benim başıma böyle bir şey geldi’ diyebilmesi kolay değil. Cesaret gösterdiği için biz ‘Yasak Elma’ kadınları olarak destek verdik. Kimse böyle bir olay yaşamasın. Ama iftira da yaşamasın.”