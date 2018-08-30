Olay Set Başladı!
Bir kadın olarak empati yapıyorum
Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Ş.’yi sette taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin yeni sezon çekimleri Cihangir’de başladı.
Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Ş.’yi sette taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin yeni sezon çekimleri Cihangir’de başladı. Bulut sahnesi olmadığı için sette yer almazken Eda Ece, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ece takipsizlikle sonuçlanan taciz iddiası için şunları söyledi: “Erkek düşmanı olarak konuşmuyoruz. Bir kadın olarak empati yapabiliyorum. Bir kadının ‘Benim başıma böyle bir şey geldi’ diyebilmesi kolay değil. Cesaret gösterdiği için biz ‘Yasak Elma’ kadınları olarak destek verdik. Kimse böyle bir olay yaşamasın. Ama iftira da yaşamasın.”
Linç seviciler çırpınıyor!
Kararın kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan Talat Bulut, kendisine iftira atıldığını belirterek şunları söyledi: “Üzerime haksızca atılan, yargı tarafından ispat ve tescil edilen bir iftirayı insanoğluna yakışmayacak bir şekilde bana düşmanlık için pervasızca kullanma çabası içine giren herkesi bugüne kadar hayret ve sükûnetle takip ettim. Bazı linç seviciler kamuoyu nezdinde itibarımı zedelemek için hala çırpınmaya devam ediyor. Şahsıma karşı karalama kampanyası düzenleyen ve buna ortak olan herkesle ayrı ayrı yargı önünde hesaplaşacağım.”
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