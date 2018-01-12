OLAYLI MAÇA CEZA YAĞDI!

YALOVA’YA SAHA KAPAMA, HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI...

KTFF Disiplin Kurulu 15’inci haftada oynanan Yalova – MTG karşılaşması sonunda yaşanan saha olayları nedeniyle Yalova’ya ağır cezalar verdi. Yalova’nın 13 maç sahası kapatılırken, hakemi darp eden Erkan Gezici’ye 30 maç, yönetici Ahmet Kocakasap’a da 500 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. K-Pet Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan ve maçın son düdüğü ile büyük olayların yaşandığı Yalova - Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında Yalova’ya ağır cezalar verildi.

Gezici’ye 30 maç ceza

K-Pet Süper Lig’in 15’inci haftasında Yalova ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşma sonunda yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmanın hakemine saldırıda bulunarak darp ettiği raporlardan ve görüntülerden tespit edilen Yalova futbolcusu Erkan Gezici’ye 30 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Yönetici Kocakasap’a 500 gün hak mahrumiyeti

Aynı karşılaşmada oyun alanına girerek müsabaka hakemine saldırıda bulunup darp ettiği tepit edilen Yalova Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Kocakasap’a toplamda 500 gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verildi.

13 maç saha kapama cezası

Taraftarlarının, futbolcusunun ve yöneticisinin neden olduğu saha olaylarından dolayı Yalova Spor Kulübü’ne söz konusu ihlalin benzeri fiillerden verilmiş olan ve halen devam eden bir ceza bulunuyorken işlenmiş olduğu da dikkate alınarak 13 maç saha kapama cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Doğan’a saha kapama ve para cezası

Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan K-Pet Süper Lig maçı sonunda, taraftarlarının oyun alanına giren Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’ne ilgili fiilin ilk kez işlenmiş olduğu dikkate alınarak, 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 3 bin TL para cezası verilmesine karar verildi.

Rakibe vuran oyuncuya 8 maç ceza

K.Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynanan U21 Süper Lig maçında rakip oyuncuya küfürleri nedeniyle oyundan ihraç edilmesi sonrasında rakibine yönelik şiddetli harekette bulunduğu raporlardan tespit edilen K.Kaymaklı futbolcusu Mehmet Göçben’e 8 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Küfür ve saldırıya toplam 10 maç ceza

Göçmenköy ile Hamitköy arasında oynanan K-Pet 1. Lig maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra tribünlerden ağır hakaretlerine devam ettiği ve müsabaka sonunda hakeme saldırıda bulunduğu raporlardan tespit edilen Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a 10 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Altuğ Özşehitoğlu (Doğan TB), Barkın Özaşık (K.Kaymaklı), Alper Yıldırım (Ozanköy), Emre Akbelli (Y.Boğaziçi), Mustafa Yaşar (Lapta)

2 maç: Mehmet Behcet Ölmez (Türk Ocağı), Mehmet Ali Öztemiz (Mormenekşe), Emir Alp Üzel (Değirmenlik)

1 maç: Adil Uçar (MTG), Oliver Uche (Yalova), Berkay Demir (GAÜ Çetinkaya), Sadi Esentan (Y.Boğaziçi), Osman Çobanoğlu (Akova), Ümit Genç (Dumlupınar), Onurcan Kanburlar (Hamitköy), Coşkun Paşa (Kaya Mehmetçik), Fırat Zengin, Umuthan Yazıcı (Dipkarpaz)

4 sarı kart cezalıları

Hasan Kanlı, Güvenç Sakallıoğlu, Hamit İnandım, Süleyman Tozcu (Doğan TB), Arif Uysal (MTG), Hüseyin M. Karavezirler, Yace Marius Okpokon (Cihangir), Mustafa Arnavut, Hasan Denizalp (Görneç), Cemal Cemsal (Doğancı), İlyas Niyazi (Merit A. Yeşilova), İrfan Özbay, Yusuf Özbahar (Yalova), Hasan Ankaralı (Akova), İbrahim Salın, Şenol Hızlıoğlu (GHE), Kadir Hakel (Gönyeli), Hascan Kırmaz (G.Gücü), Emrah Güler, Selçuk Soyer (Lapta), Rifat Kanıöz, Mevlüt Önal (Göçmenköy), Görkem Aner (BÜY), Ahmet Aydoğdu (K.Kaymaklı), İslam Zararsız (Maraş), Ekrem Aslan (Ozanköy), Mehmet Kurt (Binatlı)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

3 maç: Mehmet Topalcık (K.Kaymaklı)

2 maç: Reşat İnalöz (K.Kaymaklı), Murat Efe (Dipkarpaz)

1 maç: Osman Karamanlı (G.Gücü), Erdinç Akyulaf (Merit A. Yeşilova), Niyazi Özekmekci (BÜY), İsmail Mıstıkoğlu (Gönyeli), Taygun Derviş (DTB)

“Yeter!”

Disiplin Kurulu’nun Yalova 13 maçlık saha kapatma cezası, futbolcusu Erkan Gezici’ye 30 maçlık ceza, yönetici Ahmet Kasaphoca’ya ise 500 hak mahrumiyeti vermesiyle Yalova Spor Kulübü’nden açıklama geldi. Sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeter!” başlığı ile şu açıklama yapıldı:

“Disiplin Kurulu'na aynı 2 maddeden sevk edilen 2 takım; Yalova ve Doğan Türk Birliği... Her 2 maçın bitiş düdüğü ile sporcular ve birkaç taraftar hakeme koşuyor… Girne'de görevli polisler olayları engelliyor... Lefkoşa'da çay içen görevli polisler yüzünden hakem ve taraftar arasında 10 saniyelik itişme kakışma... Yalova 13 maç saha kapatma (Erkan 30 maç, A. Kasaphoca 1,5 yıl) DTB, 1 maç saha kapatma…”

Yenidüzen