ÖLÜM SEBEBİ İLERİ TETKİK SONUCU BELLİ OLACAK!
Ölümü araştırılıyor!
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23.3.2019 tarihinde K.Kaymaklı’da kalmakta olduğu dairede ölü olarak bulunan 37 yaşındaki Kader Akargöl’ün bugün yapılan otopsisind, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır.
Kader Akargöl’ün kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Kader Akargöl, vefat, ölüm sebebi, ileri tetkik
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