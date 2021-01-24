Ani rahatsızlık sonucu yaşamlarını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan (E-66) ile Halil Tekyaprak’ın (E-61) ölüm sebepleri belirlendi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, önceki gün Gazimağusa’da, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “koah hastalığı” (ağır kronik bronşit) olduğu tespit edildi.

Akçay’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil Tekyaprak’ın otopsisinde ise ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.