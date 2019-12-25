ÖLÜM VİRAJINA BARİYER!
En sonunda çalışmalar başladı!
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Lefkoşa-Mağusa anayolunun Turunçlu Kavşağı yakınlarında ölüm virajı olarak adlandırlan ve son iki ayda 4 kişinin hayatını kaybettiği yere bariyer konuluyor. dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor. Kaza bölgesinde sabah saatlerinden itibaren bariyer döşenmeye başlandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müdahale edilen bölgede kısa sürede bariyer döşenmesinin tamamlanması planlanıyor.
Etiketler : Lefkoşa-Mağusa anayolu, Turunçlu Kavşağı, ölüm yolu, bariyer
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