Ölümden dönen Acun Ilıcalı'dan kaza sonrası ilk açıklama

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dün gece geçirdiği korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" paylaşımını yaptı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, dün gece ölümden döndü. Ilıcalınıniçinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Lüks aracının hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı'nın kazadan yara almadığı açıklandı.

"SAĞLIK DURUMUM ÇOK İYİ"

Ünlü televizyoncu, bariyerlere çarparak duran ve paramparça olan araçtan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.