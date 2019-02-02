ÖLÜMLÜ KAZA!

Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki İnan Öden yaşamı yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın kazayla ilgili açıklaması şöyle:

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI:

01.02.2019 tarihinde saat 23:15 raddelerinde Girne Değirmenlik anayolu 4-5’inci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin İnan ÖDEN(E-41) yönetimindeki CF 252 plakalı jeep sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sola meğilli virajı alamayarak yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çatalköy’de sakin Sefer ÜÇÜNCÜ(E-36) yönetimindeki TLK 249 plakalı Otobüsün sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile CF 252 plakalı araç yolun Güney kısmına savrularak takla attıktan sonra ön kısmı Doğu istikametine bakar şekilde toprak banket içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu CF 252 plakalı araç sürücüsü İnan ÖDEN kazada almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat etmiştir, TLK 249 plakalı araç sürücüsü Sefer ÜÇÜNCÜ ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Mehmet YAYLA, Girne’de sakin Emrah ATMACA yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastahanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra Emrah ATMACA Girne Akçiçek Hastanesinde müşahade altına alınırken Sefer ÜÇÜNCÜ ve Mehmet YAYLA Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak Acil serviste müşahade altına alınmıştırlar.