ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILIYOR!
Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren Ürcan mahkemeye çıkarılıyor
A+A-
2.11.2019 tarihinde, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu. Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılıyor.
Etiketler : Devrim Yılmaz, Seda Suat Yılmaz, ölümlü kaza, Mustafa Ürcan, mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.