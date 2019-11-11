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ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILIYOR!

ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILIYOR!

Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren Ürcan mahkemeye çıkarılıyor

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2.11.2019 tarihinde, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu. Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılıyor.

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