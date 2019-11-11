ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILIYOR!

2.11.2019 tarihinde, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu. Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılıyor.