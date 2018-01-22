ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN BAŞKASI ÇIKTI!

Yedidalga’da 18 Ocak’ta gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında, kazaya sebebiyet veren KR 814 plakalı aracın sürücüsünün Halil Altunel değil, Muhammad Munir Ali (E-39) olduğu tespit edildi.

Altunel ve Ali hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.