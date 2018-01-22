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ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN BAŞKASI ÇIKTI!

ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN BAŞKASI ÇIKTI!

Film gibi olay!

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Yedidalga’da 18 Ocak’ta gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında, kazaya sebebiyet veren KR 814 plakalı aracın sürücüsünün Halil Altunel değil, Muhammad Munir Ali (E-39) olduğu tespit edildi.

Altunel ve Ali hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.

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