ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN BAŞKASI ÇIKTI!
Film gibi olay!
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Yedidalga’da 18 Ocak’ta gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında, kazaya sebebiyet veren KR 814 plakalı aracın sürücüsünün Halil Altunel değil, Muhammad Munir Ali (E-39) olduğu tespit edildi.
Altunel ve Ali hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.
Etiketler : Yedidalga, ölümlü kaza, Halil Altunel, Muhammad Munir Ali
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