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ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

Salon araç ve tır çarpıştı!

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Bugün saat 15.00 sıralarında,  Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin  Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışmışlardır.  Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU  olay yerinde yaşamı yitirmiştir. 

Soruşturma devam etmektedir.

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