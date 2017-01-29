ÖLÜYÜ DİRİLTMEYİ BAŞARDI AMA..

İnsanoğlunun merak ve öğrenme isteği bazen her şeyin önüne geçebiliyor, bilim insanı olmak eşittir iyi insan olmak anlamına da gelmiyor her zaman maalesef, bu tür en azından bildiğimiz deneylerin sayıları iyi örneklere göre az da olsa, bunları bilmek ve ibret almak önemli.

Tarihte öyle ilginç deneyler var ki okuyunca hayretler içinde kalacaksınız. Kimisi ölüyü diriltmeye çalışmış kimisi de yeni tür hayvan yaratmaya çalışmış. Peki bu deneylerin amacı neydi ve sonu nasıl oldu?