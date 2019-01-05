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Öpmeye doyamadı!

Öpmeye doyamadı!

Barıştılar...

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Evlilik yolunda ilerlerken ani bir kararla ilişkilerini bitiren Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ancak geçtiğimiz yaz ilişkilerini sonlandırma kararı alan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal barıştı. ?

Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Hardal, instagram'da paylaştığı fotoğrafa, "Anla beni gidecek yolum yok" notunu düştü.

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