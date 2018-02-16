Öpüşmek zorundayım; çünkü...

Mesut Özil’in öpüşme sahnelerine izin vermediği iddia edilen Amine Gülşe, “İşimizin gereğini yapmak zorundayız, Mesut anlayış gösteriyor” dedi.

Futbolcu Mesut Özil’in haziranda evleneceği oyuncu Amine Gülşe’ye dizilerde öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyordu.

Buna dayanak olarak da Mesut Özil’in bir röportajda, “Almanya’da doğup büyümüş olabilirim ama Türk örf ve âdetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor” sözleri gösterilmişti.

‘YAPMAK ZORUNDAYIZ, İŞİMİZ’

Amine Gülşe, önceki gün katıldığı film galasında sevgilisinin öpüşme yasağı koymadığını belirtip kendisinin de sevmediği o sahnelerle ilgili konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Ben öpüşme sahnelerini sevmiyorum; ama işimiz gereği senaryo gelince yapmak zorunda oluyoruz. Mesut bana anlayış gösteriyor.”