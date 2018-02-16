'Survivor hayatını bitirdi'

Gönüllüler takımından All Star'a geçen Ecem konusunda farklı düşünen Hakan Hatipoğlu ile Ramazan Kalyoncu, oyun sonrası adada yüzleşti.

'Survivor 2018'de Ecem Karaağaç'ın, takım arkadaşlarının oyları sonucu All Star'a geçmesinin yankıları sürüyor.

Hakan Hatipoğlu, gönüllüler adasında konuştuğu Ramazan Kalyoncu'ya, Ecem Karaağaç'in Survivor hayatını bitirdiğini söyledi.

"ŞOKA UĞRADIM"