Orkun Işıtmak altın ete 6.500 TL ödedi!
Orkun Işıtmak altın ete 6.500 TL ödedi!
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2. Sayfa programına konuk olan Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin son dönemde meşhur olan altın etinin sırrını ortaya çıkardı.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan ünlü fenomen Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin restaurantında yediği altın eti ve sonrasında gelen hesabı söyleyince herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nusret'in Miami'deki yerinde yaşadığı bu olayı anlatan Işıtmak, toplamda 6.500 TL hesap ödediğini açıkladı.
ENES BATUR'A 'EVLİLİK' ELEŞTİRİSİ
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın canlı yayın konuğu olan ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz günlerde evlilik oyunuyla takipçilerini kızdıran Enes Batur’u eleştirdi. Orkun Işıtmak, çektiği videolarda ise küfür, argo kullanmamaya dikkat ettiğini ve bu anlamda çocuklara iyi örnek olmayı baz aldığını söyledi.
Etiketler : 2. Sayfa programı, Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe
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