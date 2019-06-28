Dört gözle bekleniyor!

İlk emekleme ne zaman başlar? Emekleme nasıl öğretilir?

Bebeğiniz doğar ve kısa zamanda büyüyüp gelişmeye başlar. Her bebeğin gelişimi birbirinden farklıdır. Bazı bebekler uzun süre emeklerken bazı bebekler emeklemeden yürümeye başlarlar. Bebeğiniz ilk emeklemeye başladığında yürüyeceği günler adeta dört gözle beklenir. Peki İlk emekleme ne zaman başlar? Emekleme nasıl öğretilir?

İlk emeklemeler karın yerde sürünme şeklinde olur. Daha sonra elleri yere basarak emeklemeye başlarlar. Bu dönemde hem oturma hem emekleme ile birlikte bebeğinizin hareketli zamanları başlar. Emekleyerek her şeyi incelemeye, evde istediği alanda hareket etmeye başlarlar. Anne-babalarda bebeklerindeki bu gelişmeyi görmek için çok heyecanlanır ve bebeklerinin ne zaman emekleyeceğini merak ederler. İşte size emekleme dönemine dair kılavuzluk önemli bilgiler…

İLK EMEKLEME NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebekler 6. aydan itibaren emeklemeye başlarlar. Bebekler emeklemeye başladığında bebeğinize sakin, güler yüzlü bir ifade ile yaklaşıp bebeğinize cesaret vermelisiniz. Emekleme dönemini bitiren bebek bir yerden tutunarak ayağa kalkmaya başlayacak ve kendinde cesareti bulduğu anda ilk adımlarını atmaya başlayıp kısa sürede desteksiz yürümeye başlayacaktır.

EMEKLEME NASIL ÖĞRETİLİR?

Bebekler emeklemeyi kendi kendine öğrenir yerde sürünürken bir anda kolları ve dizleri üzerinde dolaşmaya başlarlar. Genel olarak 12-18 ay gibi bir zaman diliminde artık yürümeye başlamış olmaları gerekir. Aksi takdirde bebeğinizi doktora göstermenizde fayda vardır.

EMEKLEME DÖNEMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

– Bebeğiniz emeklemeye başladığında halı üzerine bir örtü sererek bebeğinizin hijyenini sağlayabilirsiniz.

– Bu dönemde gözünüz sürekli bebeğinizin üzerinde olmalıdır. Etraftaki bebeğinize zarar verecek eşyaları kaldırarak emeklemesi için zemin hazırlamalısınız.

– En önemli konulardan biri de bebeğinizin etrafındaki küçük nesneleri kaldırmaktır. Bu dönemde bebekler her şeyi ağzına sokmaya başlarlar ve etrafındaki küçük parçalar bebeğiniz için tehlike oluşturabilir.

– Bebeğinizi gözetim altında tutmanız bebeğinizin zarar görmemesi açısından önemlidir. Bu dönemde bebekler düşebilir yuvarlanabilir bebeğinize sürekli müdahale etmeden gözlemleyebilirsiniz çünkü bu dönem bebeğinizin hem fiziksel hem ruhsal gelişimi açısından önem taşımaktadır.

– Bebeğinizi emekleye teşvik edebilirsiniz. Onun ilgisini çeken bir oyuncağı elinizde sallayarak almasını sağlayabilirsiniz.

– Bebeğiniz emekledikçe ona gülümseyebilir ve yürümeye daha da cesaretlenmesini sağlayabilirsiniz.

– Bebeğiniz emeklerken bacak kasları gelişecek ve kendini hazır hissettiğinde ilk adımlarını atacaktır.

– Yürüme evresinde düşüyor ya da korkarak adım atmak istemiyorsa bebeğinizi çok zorlamadan düştüğü anlarda kaldırarak destek sağlayabilirsiniz.

– Bebekler bu dönemde yürüteç kullanabilirler ama yürüteçte gecen zaman çok önemlidir. Uzun süreli yürüteç kullanan bebeklerin yürümesi gecikir ve ayak ucunda basmaya alışarak yürüme dönemini uzatabilirler. Yürüteçle bebeğinizin kaza riski de oldukça yüksektir. Her yere ulaşmaya çalışır. Ulaşabileceği yerlerde sıcak içecekler keskin malzemeler bırakılmamalıdır.