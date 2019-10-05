OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Girne’de ise 37 yaşındaki Elshan Valiyev (E) kaldığı otelin odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Ani ölüm vakasının önceki gün 22.00 ile dün 13.00 saatleri arasında meydana geldiği kaydedildi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.