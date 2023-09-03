Ozanköy Pekmez Festivali devam ediyor

‘Arkın Group Girne Fest 23’ açılış etkinliği olan 15. Ozanköy Pekmez Festivali ikinci gününde de devam etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci gün etkinlikleri ‘Şair Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleri’ başlıklı şiir dinletisi ile başladı. Etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Şair Ayşe Tural ve Osman Türkay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Leman Özdoğanoğlu birer sunum gerçekleştirdi. Şiir dinletisinin ardından ise Orak Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi’nin halk dansları gösterisi izleyici ile buluştu. Halk Dansları gösterisinin tamalanması ile ziyaretçiler sanatçı Serdar Kavaz’ın şarkıları ile geceye devam etti. Konserin ardından ise Girne Belediyesi Parklar ve Bahçeler Amiri Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Atak’ın ‘Harnup Ağacı’nın Tarihçesi ve Ülkemizdeki Önemi’ başlıklı sunumu gerçekleşti. Etkinliğin devamında; Behiye Berktuğ ve Selçuk Sır’ın tango gösterisi hayat bulurken, etkinlik Mert Yılmaz Konseri ile son buldu.

-Final bu gece

‘Arkın Group Girne Fest 23’ açılış etkinliği olan 15. Ozanköy Pekmez Festivalinin final gecesi bu gece olacak.

Final gecesinde, Gıda Mühendisi Naile Soyel’in ‘Pekmez: Doğal ve Süper Gıda’ sunumu, ‘Pekmezli Tatlılar’ yarışması, ‘Dikmen Gençlik Eğitim Merkezi Müzik Grubu’nun Kıbrıs Müzikleri Konseri, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Halk Dansları gösterisi, ‘Nicosia Dance House’ dans gösterisi yer alacak. Gece Hikmet Kurtarıcıoğlu final konseri ile tamamlanacak.

BRT