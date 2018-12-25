ÖZÇINAR, BRTK'NIN 55. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’e r kutlama mesajı gönderen Özçınar, “1963 yılında, yokluklar içinde var edilerek, büyük emek ve çabayla yoluna devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 55. yıl dönümünün kutlanıyor olması bizler için bir gururdur” dedi.

Mahmut Özçınar mesajında, toplumsal varoluş mücadelesi sırasında verilen hizmet ve her yıl kendini geliştirerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesiyle birleştiren BRTK’nın, halkın dünyadaki sesi olduğuna da dikkat çekti.

BRTK’nın bugün, radyo, televizyon ve internet ortamında, gelişen teknolojiye de ayak uydurarak dünyaya ulaşmasının da ayrı bir gurur yaşattığını kaydeden Özçınar, “Bu vesileyle, BRTK’nın 55. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlar, size ve kurum personeline başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.