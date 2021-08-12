Özersay: AB ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını aktardım

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ile görüşme gerçekleştirdi. Özersay, görüşmede Avrupa Birliği ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne aktardı.

Halkın Partisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Özersay, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün gerçekleştilen görüşmeye ilişkin bilgi aktardı, değerlendirmede bulundu. Aşısını yaptırmış olan kişilerin ve özellikle AB ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin seyahatlerinde ve yabancı ülkelere karantinasız girebilmelerinde yaşanan sorunları ele aldıklarını kaydeden Özersay, Bu konuda geç kalındığına ve fazlasıyla zaman kaybedildiğine işaret etti.

HP Genel Başkanı Özersay, “İnsanlarımızın mağdur edilmemesi için pratik çözümler hemen devreye konulmalı, bu sorun çözülmelidir.

Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya, yabancı muhataplara da çözüm önerilerimizi aktarıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BRTK