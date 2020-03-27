Özersay: Devlet herkesin başına bekçi dikemez

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.

Özersay açıklamasında:

“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek HEPİMİZİN elinde.

Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?” dedi.