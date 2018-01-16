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ÖZERSAY SEÇİM HARCAMALARINI AÇIKLADI!

ÖZERSAY SEÇİM HARCAMALARINI AÇIKLADI!

Özersay seçim harcamalarını açıkladı…

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay genel seçimler için kulanılan gelir ve gider tablosunu sosyal medyadan açıkladı.

“Seçimden önce söz verdiğimiz üzere 2017 son çeyrek gelir/gider tablomuzu ve seçim giderlerimize dair bilgileri yayınladık. Tüm gelir-giderlerimize dair detayları, belgeleriyle birlikte günü geldiğinde Yüksek Mahkemeye de sunacağız.”

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