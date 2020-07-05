Özersay: Ülkeye girişlere dair kurallar kaldırılmadı

Başbakan Yardımcısı Dışişleri bakanı Kudret Özersay, ülkeye girişlere dair kuralların kaldırılmadığını açıkladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılmadığını belirterek Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak detayları duyuracağını açıkladı.

Özersay, “Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınladığımız ülke kategorileri ve giriş kurallarıyla, güneye geçiş kuralları Sağlık Bakanlığının gerekli göreceği değişiklikler de eklenerek detaylandırılıp bu akşam yayınlanacaktır” ifadelerini de kullandı.