Özge Özpirinçci'den sosyal medyadan duyurdu!

6 yıldır Burak Yamantürk’le ilişki yaşayan Özge Özpirinçci’nin, 13 haftalık hamile.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizisi 'İlk ve Son'un çekimlerine kısa süre önce başladı. Hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı’nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildi.

Ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi. Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandı.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.



Özge Özpirinçci hamilelik iddialarını Instagram hesabından doğruladı. Tarkan'ın 'Baba oluyorum' videosunu hikaye kısmından paylaşan Pirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ü de etiketledi.



İşte ünlü oyuncunun iddiaları doğrulayan paylaşımı;

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