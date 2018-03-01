ÖZGÜRGÜN'E POLİS İNCELEMESİ!

Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi

Para Kambiyo Dairesi incelediği hesaplarda anormal giriş-çıkışlar buldu ve durumu başsavcılığa bildirdi...

Başsavcılığın da Özgürgün ile ilgili dosyayı mali polise havale ettiği öğrenildi...

Mali polisin bu aşamadan sonra nasıl bir işlem yapacağı merak konusu.