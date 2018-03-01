Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  3. ÖZGÜRGÜN'E POLİS İNCELEMESİ!
ÖZGÜRGÜN'E POLİS İNCELEMESİ!

ÖZGÜRGÜN'E POLİS İNCELEMESİ!

Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi

A+A-

Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi

Para Kambiyo Dairesi incelediği hesaplarda anormal giriş-çıkışlar buldu ve durumu başsavcılığa bildirdi...

Başsavcılığın da Özgürgün ile ilgili dosyayı mali polise havale ettiği öğrenildi...

Mali polisin bu aşamadan sonra nasıl bir işlem yapacağı merak konusu.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.