ÖZGÜRGÜN'E POLİS İNCELEMESİ!
Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi
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Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi
Para Kambiyo Dairesi incelediği hesaplarda anormal giriş-çıkışlar buldu ve durumu başsavcılığa bildirdi...
Başsavcılığın da Özgürgün ile ilgili dosyayı mali polise havale ettiği öğrenildi...
Mali polisin bu aşamadan sonra nasıl bir işlem yapacağı merak konusu.
Etiketler : Hüseyin Özgürgün, banka hesapları, mali polis
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