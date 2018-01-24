"ÖZGÜRGÜN'ÜN YAPTIĞI ZORLAMADIR!"

DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit UBP Genel Başkanı ve ekibi ile kahve içmek için buluşabileceklerini söyledi ama UBP ile koalisyon kurmayacaklarını ifade etti.