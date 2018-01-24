"ÖZGÜRGÜN'ÜN YAPTIĞI ZORLAMADIR!"
Cemal Özyiğit: Zorlama Özgürgün’ün yaptığıdır
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DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit UBP Genel Başkanı ve ekibi ile kahve içmek için buluşabileceklerini söyledi ama UBP ile koalisyon kurmayacaklarını ifade etti.
“Zorlama sayın Başbakan’ın ve belirli güçlerin yapmaya çalıştığıdır” dedi.
Etiketler : Cemal Özyiğit
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