ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ KKTC!

Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ve demokrasi, siyasi özgürlükler ve insan hakları konularında çalışmalar yürüten Freedom House, 'Dünyada Özgürlük 2017' raporunu yayınladı. KKTC'nin de dahil olduğu raporda, KKTC 100 üzerinden 80 puanla özgür ülkeler arasında yerini aldı.

Ayrıca KKTC siyasi haklar ve sivil özgürlükler konusunda da iyi puan almayı başardı. Kıbrıs Cumhuriyeti ise 100 üzerindenden 94 puan alarak özgürlük konusunda KKTC'nin bir iki basamak üzerinde yer aldı. Raporda Türkiye ise 100 üzerinden 38 puan alarak 'bir yıl içinde özgürlüklerin en fazla kötüye gittiği ülke' olarak yer aldı.