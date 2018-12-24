"ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYICI ADIMLARA ÖFKELİYİZ"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkan Ali Kişmir, basın emekçisi Hasan Çağda’nın Facebook’taki bir paylaşımı nedeniyle tutuklandığını belirterek bunun “sindirme ve baskı altına alıp susturma” amacı taşıdığını belirtti. Kişmir, özgürlükleri kısıtlayıcı adımlara öfkeli olduklarını vurguladı.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, Hasan Çağda’nın tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklamasında, “Geldiğimiz aşama bizleri sindirme ve baskı altına alıp susturma pozisyonudur. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi gazeteci, yazar, aydın, sanatçı ve benzer kesimlerin sırf muhalif oldukları için susturulmaları adına yaratılan korku imparatorluğunun aynısı şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde de yaratılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Çağda’nın Kıbrıs ve Kıbrıs kültürü ile bağdaşmayan, toplumca alışık olunmayan bir görüntüyü fotoğrafladığı için polis tarafından tutuklandığını belirten Kişmir, cumartesi 4 saat boyunca poliste tutuklu kalan Çağda’nın hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen hem kimliğine hem de telefonuna polis tarafından el konulduğunu bildirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, “Hasan Çağda’nın fotoğraflarını çektiği kişilerin de aynı şekilde Hasan Çağda’nın fotoğraflarını çektiğini ve Çağda tarafından polise şikâyet edilmiş olmalarına rağmen, kimliği belli olan bir erkek ve kimliği fotoğraflardan anlaşılması mümkün olmayan iki kişinin kimliklerine ve fotoğraf çektikleri telefonlarına polis tarafından el konulmadığını” kaydetti.

Kamuya açık alanda fotoğraf çekmek suç ise sokaklara takılması düşünülen MOBESE kameralarının da suç olması gerektiğini ifade eden Kişmir, “Bu ve buna benzer birçok çelişkinin olduğu ortamda bir basın emekçisinin bu şekilde yargılanması, tıpkı Afrika Gazetesi’ne yapılmak istenen susturma operasyonu gibi tüm basın camiasına yönelik olduğunun bir kanıtıdır” dedi.

Basın-Sen’in “özgürlükleri kısıtlayıcı adımlardan” oldukça öfkeli olduğunu kaydeden Kişmir, “Kendi ülkemizde özgürlüklerimizi kısıtlayıcı hiçbir adımı kabul etmeyeceğimizi ve bunu yapan kesimlere karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Hasan Çağda’nın hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen kimliğine ve telefonuna el konulmasını da eleştiren Kişmir, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten” ve “İtale-i lisan”dan dolayı sabah mahkemede yargılanması beklenen Çağda’nın teminat duruşmasına dahi çıkarılmadığını belirtti. Kişmir, kimliği bugün öğle saatlerinde iade edilen Hasan Çağda’ya cep telefonunun ise halen verilmediğini bildirdi.