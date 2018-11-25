Özyiğit rahatsızlandı
kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldı...
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TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastane Başhekim Yardımcısı Cenk Soydan yaptığı açıklamada, Cemal Özyiğit’in kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek, durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Soydan, Cemal Özyiğit’e, durumunun netleştirmesi için sanal anjiyo yapıldığını söyledi.
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